Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in vista del match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista di Monza-Cagliari.

SPALLETTI– «Crescere e migliorarsi è il minimo, ogni giorno mettiamo dentro qualcosa in più. Mota Carvalho è un esempio: da lui mi aspettavo esattamente questo. Aveva solo bisogno di sbloccarsi, l’ho stimolato e punzecchiato al punto giusto e questi sono i risultati. Ma come lui ce ne sono tanti altri che sono cresciuti e stanno facendo bene come Birindelli, Bondo, Colpani. Ma anche lo stesso Akpa Akpro, Colombo. Vorrei davvero citarli tutti. Spero di vedere tutti i ragazzi del Monza convocati. Scherzi a parte il CT Spalletti è molto bravo e guarda molto in casa nostra. Come Monza speriamo di dare una mano alla nazionale».

CAGLIARI– «Arriva una squadra in salute e hanno un pubblico molto caldo. Dal mio punto di vista sono difficili da affrontare. Conosco bene mister Ranieri e i suoi principi di gioco. La storia parla per lui, personalmente ho un bel ricordo con il mister. Un allenatore da rispettare e c’è sempre da imparare. Il Cagliari è nel momento migliore della stagione e le insidie per il Monza sono dietro l’angolo. Mi aspetto e voglio dalla mia squadra una prova di temperamento e personalità».

