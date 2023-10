Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato al termine della partita dei brianzoli contro il Sassuolo

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Sassuolo e Monza, terminata 0-1.

VITTORIA – «Oggi abbiamo affrontato una squadra forte che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà su errori nostri, hanno avuto diverse palle gol e devo fare i complimenti al nostro grande portiere che ci ha tenuto in piedi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione diversa, togliendo il freno a mano per creare tante palle gol. Questa è una vittoria che ci dà tanto slancio, ci tenevo a dedicarla al nostro presidente visto che in questi giorni era il suo compleanno».

COLOMBO – «Ha fatto un mese con noi alla grande, si è ambientato subito e bene. Crediamo molto in lui, gli mancava solo il gol ma al di dà di quello tutti coloro che sono entrati oggi hanno fatto la differenza. Il gol lo abbiamo voluto tutti quanti insieme. Questa è una vittoria di spessore che ci voleva e ci dà tanto morale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG