Filippo Ranocchia, centrocampista del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra e della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

PABLO – «Non potevamo crederci, sembrava assurdo che un nostro compagno fosse stato accoltellato mentre stava facendo la spesa con la famiglia. E’ stata una notizia sconvolgente. Abbiamo poi tirato un sospiro di sollievo quando ci hanno detto essere fuori pericolo».

BOLOGNA – «Giocheremo per Pablo ma anche per Ruggieri che ha perso la vita in questa aggressione folle. Il nostro pensiero va a lui che non ce l’ha fatta, ai suoi cari e a tutte le persone coinvolte in quella serata di terrore».

L’articolo Monza, Ranocchia: «Giocheremo per Pablo e Ruggeri. Il nostro pensiero va a lui e tutti i suoi cari» proviene da Calcio News 24.

