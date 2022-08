Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo trovato una squadra straordinaria contro. A parte il primo gol che è un autentico gioiello di Kvaratskhelia, gli altri sono stati nostri errori. Noi troppo poco in campo per provare a portare a casa punti. Loro hanno meritato di vincere e hanno fatto una partita davvero importante. Noi male nell’atteggiamento anche all’inizio. Ai miei ragazzi farò rivedere poco (ride ndr), a parte gli scherzi in queste partite ci vuole coraggio. Siamo stati leggeri, forse troppo. Ranocchia Non ho aggiornamenti, per quello che mi ha detto è grave ma non so l’entità. Udinese? Dico di giocare come fatto con il Torino».

