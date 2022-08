Il ct azzurro, Roberto Mancini, è in tribuna al Gewiss Stadium per assistere ad Atalanta Milan

Roberto Mancini, insieme ad Oriali, è in tribuna al Gewiss Stadium per assistere ad Atalanta Milan e per vedere diversi giocatori in ottica nazionale.

Uno degli osservati speciali del match sarà sicuramente Sandro Tonali.

The post Roberto Mancini in tribuna per assistere ad Atalanta Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG