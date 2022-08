Il diesse dell’Atalanta, Tony D’Amico, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro il Milan e del mercato

OBIETTIVO – «Dobbiamo lottare partita dopo partita dando tutto quello che abbiamo come la squadra ha fatto in questi anni».

MALINOVSKYI – «Situazioni normali di campo e spogliatoio, il mister fa le scelte in base a quello che vede in settimana. Non ci sono percentuali del fatto che possa partire o meno. Non c’è altro».

