Carolina Morace ha analizzato il fallimento Mondiale dell’Italia femminile: ecco cosa ha detto anche su Braghin

Carolina Morace, a Tuttocalciofemminile, ha così parlato del fallimento Mondiale dell’Italia femminile.

LE PAROLE – «Non gli interessa nulla a nessuno, perché non c’è un illuminato, come era Michele Uva, da lì poi non c’è più stato nulla. Uva è un giovane manager, che ha sempre fatto il manager e di quello c’era bisogno. Se ci fosse stato interesse, Braghin dirigente della Juve al seguito della Nazionale ad esempio, non sarebbe mai successo quello che è successo al Mondiale».

