Calciomercato Juve, sfuma definitivamente Hjulmand del Lecce: accordo con lo Sporting ad un passo! ULTIME

Il centrocampista Morten Hjulmand, secondo quanto riportato da tmw, ha accettato l’offerta dello Sporting Lisbona.

Il giocatore del Lecce era stato un obiettivo del calciomercato Juve, ma dopo che verranno sistemati gli ultimi aspetti burocratici, il danese volerà in Portogallo per iniziare la nuova esperienza.

