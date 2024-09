Siparietto social che ha visto coinvolti Theo Hernandez e Alvaro Morata. Il francese ha preso in giro il compagno per il suo nuovo look. Nel mondo del calcio, dove le prestazioni sul campo la fanno da padrone, a volte sono i momenti di leggerezza e cameratismo fuori dal rettangolo verde a catturare l’attenzione dei tifosi e dei media. Recentemente, l’attaccante spagnolo del Milan, Álvaro Morata, ha fatto parlare di sé non per le sue abilità golose ma per un cambio di look decisamente notevole. Il nuovo taglio di capelli dell’ex Real Madrid e Atlético Madrid ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella piuttosto esilarante del suo compagno di squadra, Theo Hernandez. Un cambio di look che fa discutere Álvaro Morata, noto per la sua presenza sia dentro che fuori dal campo, ha deciso di abbandonare la sua solita chioma per un taglio decisamente più corto. La trasformazione è stata notata […]

