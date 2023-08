Morata Milan: la Juve ripensa al suo ex, il motivo è chiaro! Giuntoli prepara all’alternativa in caso di mancato arrivo di Lukaku

Alvaro Morata è stato obiettivo di molte big delle squadre di Serie A, a fasi alterne. Prima il Milan, poi Roma, infine Inter e in extremis Juventus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sta setacciando anche piste alternative nel caso in cui dovesse saltare l’arrivo di Romelu Lukaku a Torino. Una di queste porterebbe al solito Morata, che andrebbe a vivere la sua terza esperienza in bianconero in caso di ritorno.

