Morata Milan, Maldini pensa all’ex Juve! Tutti i dettagli sull’attaccante dell’Atletico Madrid

Rinforzare l’attacco sarà una delle priorità della dirigenza del Milan per l’estate. Come riportato dai media spagnoli, anche quello di Alvaro Morata è un profilo che piace molto a Paolo Maldini, soprattutto per il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il profilo low cost dell’ex Juventus potrebbe spingere Maldini a presentare un’offerta concreta.

