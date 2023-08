Morata si sbilancia: «Non possiamo controllare il mercato, ma…». Le parole dell’attaccante spagnolo seguito dai rossoneri

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Tudn del suo futuro. Ecco le parole dell’attaccante spagnolo seguito anche dal Milan:

«Sono felice di essere all’Atletico ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un’opzione. Mourinho? È un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio».

The post Morata si sbilancia: «Non possiamo controllare il mercato, ma…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG