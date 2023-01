Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dell’impatto dell’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia, in Serie A

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Punto Nuovo.

PAROLE – «Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno? Sono giocatori diversi, ma l’impatto è stato decisamente simile. Devo dire che però Ronaldo aveva già sfondato, nel Barcellona e nel PSV, quando arrivò in Italia. Al georgiano auguro di avere la sua stessa carriera. Sarà decisivo per l’eventuale scudetto del Napoli, con le sue doti. Chi toglierei a Spalletti? Lui e Osimhen».

L'articolo Moratti: «Impatto Kvaratskhelia simile a quello di Ronaldo Nazario» proviene da Calcio News 24.

