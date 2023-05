L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato così in merito alla finale di Champions che disputeranno i nerazzurri

Intervistato da TMW, Massimo Moratti ha detto la sua sul trionfo dell’Inter alle Semifinali di Champions League contro il Milan e sulla conseguente Finale che si disputerà a Istanbul contro il Manchester City.

SUL DERBY –: «Col Milan sono state due partite che hanno dato luce a tutta la stagione. In futuro saranno soprattutto queste due gare contro il Milan ad essere ricordate. Poi non parliamo della finale, facciamo finta di niente (ride, ndr). Queste due gare hanno dato ricordo e storia alla squadra di questa stagione: importantissime e bellissime, soprattutto i primi 20 minuti dell’andata, che sono stati decisivi non solo per i gol, ma per una tale superiorità che ha fatto nascere un grande complesso nel Milan».

RIVINCITA PER IL 2003? –: «Certamente. C’era in palio la stessa cosa, a quei tempi andò male, questa volta è andata bene, anzi. Direi molto bene, nel senso che non ci sono stati dubbi su quello di fosse il merito di chi dovesse andare in finale».

SULLA FINALE –: «Grandissima soddisfazione, una gioia immensa vedere i tifosi felicissimi e comunque essere tra le prime due squadre in Europa è una bellissima cosa. Ha un significato grandissimo perché il calcio è questo, la Champions League è il titolo più importante in questo sport, quindi poter partecipare alla finale rende orgogliosissimi».

