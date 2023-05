L’Inter punta a recuperare Henrikh Mkhitaryan per la Finale di Champions League contro il Manchester City ad Istanbul

Simone Inzaghi e l’Inter sperano di poter avere a disposizione Henrikh Mkhitaryan per la Finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno a Istanbul. L’armeno ha rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra durante la semifinale di ritorno contro il Milan. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport c’è ottimismo per vedere il centrocampista all’opera contro la squadra di Guardiola.

Il quotidiano sottolinea anche l’importanza che il calciatore ha avuto in questa stagione per i nerazzurri: «L’armeno – fondamentale nel derby europeo di andata, nove giorni fa, per fissare il 2-0 – al momento è sul podio dei più presenti quest’anno, con l’Inter: 48 gettoni assieme a Dzeko, irraggiungibile Lautaro Martinez che con 52 partite giocate è l’unico a non aver mai saltato un appuntamento sul campo».

L’articolo Mkhitaryan, filtra ottimismo in casa Inter per averlo in Finale di Champions proviene da Inter News 24.

