L’ex difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dei giovani italiani protagonisti in Serie A come Bastoni e Barella

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini si è espresso così in merito alla crescita di alcuni giocatori italiani, come Bastoni e Barella, entrambi protagonisti nella cavalcata che ha portato l’Inter alla finale di Champions League.

LE PAROLE –: «Più italiani sono stati lanciati per mancanza di fondi, c’è stata la necessità di far giocare italiani perché non si è potuto investire sui giocatori esteri. Secondo me abbiamo un grande centrocampo del presente e del futuro. Manca un ricambio generazionale in attacco. Donnarumma è di un’altra categoria, Bastoni si sta confermando uno dei più forti centrali al mondo e e crescerà ancora perché ha solo 24 anni. Sono cresciuti tanto Barella e Tonali. Aspettiamo Chiesa che può fare la differenza per la Nazionale italiana».

L'articolo Chiellini sugli italiani: «Bastoni una conferma, Barella è cresciuto tanto» proviene da Inter News 24.

