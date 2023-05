Ultimamente la prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League ha sofferto non poco contro il Tottenham.

L’Inter prima di affrontare il Manchester City in finale di Champions League ha diversi impegni molto importanti in altre competizioni ma è inevitabile che ogni tanto il pensiero vada alla gara del 10 giugno. Tuttosport suggerisce ad Inzaghi di cercare di prendere spunto dal modo di giocare delle squadre di Antonio Conte: i Citizens hanno sofferto molto contro il Tottenham in questa e nella passata stagione.

Antonio Conte

Tra l’altro l’Inter odierna è più vicino a quella di Conte di quanto lo fosse quella dell’anno scorso, come ammesso pubblicamente dallo stesso Lukaku. L’attaccante belga ha fatto notare come Inzaghi nelle ultime gare sia tornato a chiedere ai suoi una difesa più bassa e meno pressing offensivo; basterà per limitare il Manchester City?

