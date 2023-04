L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato del suo rapporto con la società nerazzurra e del percorso attuale del club

Intervistato da 90min.com, Massimo Moratti racconta il suo percorso da presidente dell’Inter, prima di dire la sua su quanto visto in Champions contro il Benfica:

INTER– «Pensi di fermarti quando specialmente le cose non girano (ride, ndr), ma poi hai il senso del dovere e, anzi , una carica in più che ti spinge a ripartire da capo e questo mi ha consentito di star lì ad avere grandi soddisfazioni. Non era il momento giusto quando sono andato via dall’Inter, era un dispiacere, un cambiamento di vita notevole, però era giusto farlo perché dopo tanti anni pensavo fosse opportuno avere qualcun altro alla guida dell’Inter»

CHAMPIONS– «Questo era un ostacolo importantissimo da superare, non è stato totalmente superato ma un buon 50% è stato fatto e anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato che si tratta di una delle due italiane. Dopodiché rimane soltanto la finale»

L’articolo Moratti: «Inter, quando sono andato via non era il momento giusto» proviene da Inter News 24.

