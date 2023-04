L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato di Simone Inzaghi e del rapporto con la società nerazzurra

Con queste parole Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, parla dell’apporto di Simone Inzaghi all’Inter e all’intera società nerazzurra ai microfoni di TMW Radio:

INTER E INZAGHI- «In questo momento stiamo tutti aspettando questa partita di Champions League che è molto più importante di quelle del campionato. In campionato in questo momento siamo messi male quindi conviene di più pensare alla Champions League e di superare il turno, che è fondamentale. Se io avrei confermato Simone Inzaghi con questo ciclo negativo? Non credo. Lo dico perché caratterialmente, sbagliando, ho sempre mandato via gli allenatori dell’Inter dopo tre, quattro, sconfitte. Quindi avrei fatto lo stesso errore anche stavolta. La critica è stata più velenosa con me che con Zhang? I tifosi li ho sempre sentiti vicini, stavo volentieri all’Inter. Per il resto, la critica nasce anche dal livello di ambizione che hai. Se ti vedono che parti forte, con Ronaldo e compagnia bella, e poi non vai bene, ti criticano di più rispetto a quando hai un atteggiamento più modesto. Tutto è al livello di quella che è la mediocrità. Arrivare in semifinale sarebbe una cosa stupenda, una rivalutazione importante da tutti i punti di vista. Per ora l’Inter ha il 70% di possibilità avendo vinto 2-0 fuori casa col Benfica. Nel calcio non vuol dire niente però, dipende tutto da come affronti la seconda partita. Ma è una buona chance. Un derby sarebbe certamente emozionante».

L’articolo Moratti: «Inzaghi? Non lo avrei confermato, e vi dico perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG