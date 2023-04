Le ultime informazioni sulla probabile formazione dell’Inter che scenderà in campo col Benfica vedono Calhanoglu titolare

Hakan Calhanoglu potrebbe tornare titolare delle chiavi del centrocampo nerazzurro nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica.

Il turco sta lavorando per una maglia da titolare e per affiancare Barella e Mkhitaryan.

Sulle corsie in pole Dumfries e Dimarco, mentre in difesa confermato il terzetto dell’andata: Darmian, Acerbi e Bastoni. In porta ovviamente Onana, in attacco Lautaro è una certezza e Dzeko dovrebbe affiancarlo. Il bosniaco sembra in vantaggio su Lukaku.

L’articolo Inter-Benfica: le ultime sulla probabile formazione nerazzurra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG