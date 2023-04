L’ex stella nerazzurra Marco Materazzi ha parlato del collega di reparto Milan Skriniar e dell’addio all’Inter per il PSG

ntervistato da Canal +, Marco Matrix Materazzi dice la sua su Milan Skriniar e sull’addio all’Inter che arriverà in estate:

INTER E SKRINIAR– «Io, al suo posto, sarei rimasto. L’ho detto pubblicamente: ‘ricorda di come i tifosi dell’Inter ti hanno voluto bene, non so se sarai amato così a Parigi, anche se te lo auguro’. Basta solo vedere cosa sta succedendo con Messi (spesso fischiato dai suoi stessi sostenitori, ndr), che è uno dei migliori giocatori della storia. È un difensore molto forte, non il migliore, ma quando si applica diventa forte in un contesto collettivo. È molto migliorato, è diventato indispensabile e capitano dell’Inter»

L’articolo Materazzi: «Skriniar? Al suo posto sarei rimasto all’Inter» proviene da Inter News 24.

