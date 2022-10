Moratti: «Juventus sicuramente peggio del Milan». Le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato intervistato dal Corriere della Sera.

EGGIO MILAN O JUVE – «La Juve, senza dubbio».

FACCHETTI – «Un uomo splendido. Una volta gli dissi: “Giacinto, possibile che non si trovi un arbitro, uno solo, disposto a dare una mano a noi, anziché a loro?”. Mi rispose: “Non può chiedere a me una cosa del genere”».

RIVENDICA LO SCUDETTO TOLTO ALLA JUVE – «Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano; e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello scudetto

era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più».

MOGGI – «Non è andata così. È vero che Moggi voleva venire all’Inter, e io non gli ho mai detto esplicitamente che non lo volevo; ma non l’avrei mai preso».

IBRAHIMOVIC – «Simpaticissimo. Avevo l’abitudine di consultare i giocatori più importanti per la campagna acquisti, e con Zlatan avevamo un rito. Lui mi diceva: “Di Cambiasso l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”. Io ridevo. Poi andavo da Cambiasso, che mi diceva: “Di Ibra l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”».

SCUDETTO – «Potrebbe davvero essere l’anno del Napoli. Anche il Milan fa paura. L’Inter ha una struttura forte; ma poi sul più bello si smarrisce».

BERLUSCONI – «Lo considero un amico. Come imprenditore lo stimo molto. Come politico? Non vorrei perdere la sua amicizia».

