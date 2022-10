Milan a Dubai a dicembre: amichevoli con le big di Premier per i rossoneri insieme ad allenamenti e impegni commerciali

Il Milan durante la sosta per il Mondiale guarderà diversi suoi calciatori in televisione. Qualcuno è sicuro del posto in nazionale e, a meno di imprevisti, andrà in Qatar con ambizioni: la Francia di Theo Hernandez, Olivier Giroud e – chissà – Mike Maignan ad esempio è tra le favorite. Altri come Tomori e De Ketelaere stanno lottando per una convocazione: i prossimi dieci giorni, per loro, saranno decisivi.

Un gruppo di rossoneri invece resterà a casa e, purtroppo, il discorso vale per i nazionali azzurri. estivo: vacanze per staccare, poi un mini ritiro per tornare in forma e prepararsi a Salernitana-Milan dal 3 gennaio, la prima partita al rientro. Il Milan dal 10 al 20 dicembre sarà a Dubai, dove correrà al caldo, non lontano dal Qatar e dalle partite decisive del Mondiale. In quei giorni, previsti allenamenti, quasi sicuramente qualche impegno commerciale e due amichevoli. Una probabilmente contro il Liverpool, l’altra forse con l’Arsenal capolista in Premier. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

