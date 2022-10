Domani Maradona avrebbe compiuto 62 anni e oggi il Napoli prima della sfida contro il Sassuolo farà una festa ricordo

Un momento particolare e che partirà alle 13:30, come scrive La Gazzetta dello Sport, e che vedrà anche ex compagni di Diego presenti sul prato dello stadio. Un momento di festa per ricordare il Pibe de oro. Un momento per ricordare e vincere per continuare a coltivare il sogno Scudetto.

