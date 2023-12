Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista in cui parla dell’Inter di Simone Inzaghi, elogiandola nella maniera migliore

Tramite Calcio Style, Massimo Moratti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Inter.

«L’Inter sta andando molto bene, anche grazie al supporto dell’allenatore e di tutta la tifoseria. Non conosco le condizioni economiche della società ed escludo categoricamente un mio ritorno in società. I nerazzurri devono essere contenti di come Zhang ha svolto il suo lavoro».

