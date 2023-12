Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato su Twitter la mancata proroga del decreto crescita

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso attraverso Twitter sulla mancata proroga del decreto crescita, decisione che influenzerà il mercato dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

«Lo scandalo della politica non è aver anticipato di 2 mesi la fine del decreto crescita (5 anni fa non c’era, nessuno si scandalizzava, e penalizzava i calciatori italiani). Lo scandalo è non risolvere la questione stadi: i nostri club non possono costruirseli nemmeno pagando».

