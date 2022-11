Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti a Sky Sport che commenta il momento dei nerazzurri.

Sono queste le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti che su Sky Sport commenta la situazione dei nerazzurri: “Inter che crea tanto e subisce troppi gol? Servono interventi per evitare queste cose e siccome è un po’ che succede, l’intervento poteva essere anche precedente. Non mi dispiace il gioco, fa partite bellissime con squadre buone, poi quando arriva all’alto livello italiano stecca, se non con il Barcellona.“

Conclude così l’ex presidente Moratti: “Bisogna capire se non sia un complesso dei giocatori che magari non si sentono a livello degli altri. I giocatori ci sono, manca un po’ di fantasia, il giocatore sorprendente che cambia la partita. Spero molto in Lautaro che ha molta classe e sta facendo molto bene Barella, ma essere sorprendenti è un’altra cosa, forse lì bisogna fare qualcosa. È a livello delle altre, ma quando c’è la partita decisiva perde qualcosa“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG