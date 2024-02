L’ex centrocampista Domenico Morfeo ha anticipato i temi della sfida nerazzurra di stasera.

Domenico Morfeo ha parlato di Inter-Atalanta e di corsa Scudetto alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter è una specie di muraglia da superare. Anche perché l’Atalanta non ha fatto la sua miglior prestazione contro il Milan e c’è bisogno di rimettersi in carreggiata. Solo che rimettersi in carreggiata contro la prima in classifica non è mica semplice. Però, lo ripeto sempre, occhio alla Dea: è capace di cose uniche“.

Suli meneghini

“Giocano bene. Anzi: molto bene. Mi impressiona la qualità di palleggio dei centrocampisti. E mi piace moltissimo Lautaro: sa smarcarsi, sa dettare i tempi dell’azione e sa anche partecipare al gioco della squadra“.

Sulla difesa

“Fare gol ai nerazzurri è dura, bisogna che si addormentino… I difensori sanno anticipare, sanno marcare stretto, sanno gareggiare in velocità. E poi hanno esperienza da vendere. Io dico che, se prende la difesa dell’Inter per l’Europeo, l’Italia di Spalletti farà un bel pezzo di strada. Darmian, Bastoni, Acerbi, Dimarco: gente su cui puntare a occhi chiusi“.

La corsa Scudetto

“Può perderlo solo l’Inter questo Scudetto, e questo indipendentemente dal risultato del recupero contro l’Atalanta. Ha un vantaggio notevole, si tratta di gestirlo con saggezza. Se poi dovesse battere anche i bergamaschi, andrebbe a +12 sulla Juve e chi la prenderebbe più? E poi diciamo la verità: in questo campionato, per qualità del gioco e continuità di rendimento, l’Inter è stata la migliore. Sarebbe un titolo meritatissimo“.

Sulla gara di stasera

“Chiaro che l’Inter ha più giocatori forti, e dunque è favorita. Però attenzione alla mia Atalanta. Se azzeccano la partita, i ragazzi di Gasperini possono mettere in difficoltà chiunque“.

