Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 dopo la vittoria dei bianconeri contro il Frosinone

Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 dopo la vittoria dei bianconeri contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni.

Per il discorso Scudetto secondo lei è ormai troppo tardi?

«Credo di si. Lo scontro diretto è stato lo spartiacque e c’è da dire che l’Inter, in questo momento, come condizione mentale e struttura di squadra, è avanti alla Juve. Ora diventa sicuramente difficilissimo pensare a una rimonta. Certo, manca ancora tanto e non bisogna mollare anche per un discorso di crescita che la Juve deve cercare continuamente».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG