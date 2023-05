L’ex Inter Francesco Moriero ha analizzato il derby stravinto all’andata dall’Inter contro il Milan. Le sue dichiarazioni a OneFootball

Moriero ha commentato così quanto visto nel derby vinto dall’Inter la scorsa settimana:

«Mi aspettavo una grande partita da parte dell’Inter sicuramente. Perché conosciamo tutti, comunque, il valore del Milan, ma l’Inter è scesa con la giusta mentalità in campo, quella che purtroppo è mancata durante il campionato. L’Inter ha dominato la partita in lungo e in largo».

proviene da Inter News 24.

