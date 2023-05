Il telecronista Fabio carezza getta qualche ombra sulla gestione dell’infortunio dell’attaccante belga.

Fabio Caressa a Sky Sport ha parlato della condizione atletica dell’attacco dell’Inter. “Dzeko col Milan ha fatto una partita fuori dalla Grazia di Dio, una partita sensazionale, è stato uno dei giocatori che vengono fuori nel momento del bisogno, sicuramente gioca lui martedì. Avevamo tutti sottovalutato, perché non avevamo notizie, l’infortunio di Lukaku, è stato lungo e doloroso”.

Edin Dzeko

“Ho notizie che vanno in quella direzione, è stato un po’ ridimensionato nella comunicazione rispetto a quello che era veramente, sul recupero forse non hanno fatto le cose giuste in alcuni momenti, non ha ritrovato subito condizione atletica e soprattutto peso. Adesso è in condizione e si vede, sia fisica che mentale: si vede che Lukaku è un buono, deve essere a posto psicologicamente per fare il massimo“.

