L’ex centrocampista dell’Inter Francesco Moriero ha detto la sua sulla separazione tra l’Inter e Lukaku: le parole dell’ex nerazzurro

Francesco Moriero, ex centrocampista dell’Inter, a TMW ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la propria sorpresa dopo il brusco divorzio tra i nerazzurri e Lukaku:

LE PAROLE- «Ci sono rimasto male. È stato all’Inter, con la Juve c’è una competizione sportiva. Capisco che il calciatore sia un professionista, ma aveva un patto con l’Inter. Davvero, non me l’aspettavo. Da interista Lukaku è una grande delusione sotto l’aspetto sportivo. Sostituirlo? Non è facile. Inzaghi ha sempre voluto due punti con differenti caratteristiche, una grossa e potente e un’altra più agile. Creare una coppia importante non sarà facile»

L’articolo Moriero: «Lukaku? Ci sono rimasto male, aveva un patto con l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG