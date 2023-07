Gian Luca Rossi ha aggiornamenti importanti riguardanti l’ex interista Romelu Lukaku, nel mirino della Juventus

Ospite a Telelombardia, Gian Luca Rossi parla della situazione di Romelu Lukaku, dopo lo strappo con l’Inter e il possibile approdo alla Juventus:

LE PAROLE- «Ho sentito persone che lavorano in Inghilterra che mi hanno detto: ‘Ma perché vi sorprendente? Ma non sapete cos’ha fatto qui tra Everton, Manchester United e Chelsea E’ sempre stato così’. L’Inter non aveva dubbi che ci potesse essere la Juventus. Lukaku ora con i bianconeri sta mercanteggiando sui bonus, all’Inter sono convinti che andrà lì per 12 milioni netti all’anno. Secondo me andrà a finire così. E in Inghilterra sono convinti che scaricherà Ledure e darà tutta la colpa a lui»

L’articolo Rossi: «Lukaku alla Juve? Dall’Inghilterra mi dicono che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG