Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno in blaugrana di Oriol Romeu dal Girona. Tutti i dettagli sul centrocampista

Di seguito il comunicato del Barcellona su Oriol Romeu.

COMUNICATO – FC Barcelona e Girona FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Oriol Romeu. Il giocatore firmerà con il Club un contratto per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2026, e la sua clausola rescissoria è fissata a 400 milioni di euro. A breve, il Club annuncerà i dettagli della presentazione di Oriol Romeu come giocatore della prima squadra. In quanto tale, Oriol Romeu torna al Club per la seconda volta dopo essere arrivato a La Masia nel 2004 per far parte delle giovanili dell’FC Barcelona. Il centrocampista di Ulldecona in Catalogna ha attraversato le categorie per entrare a far parte della rosa del Barça Atlétic sotto la guida dell’allora allenatore Luis Enrique, acquisendo esperienza giocando nella Seconda Divisione del calcio spagnolo. Romeu ha esordito in prima squadra nel 2010/11, giocando due volte in quella stagione con Pep Guardiola.

