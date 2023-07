Continua il pressing dell’Inter su Morata, con l’Atletico Madrid che non è disposto a fare sconti ai nerazzurri: questo il piano b

L’Inter sta provando ad affondare il colpo per l’acquisto di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid non sembra disposto a fare sconti, non scendendo sotto i 21 milioni di euro (la prima offerta dei nerazzurri è di 13+2).

Come riferisce Sport Mediaset, Marotta e Ausilio avrebbero già in mente il piano B per accontentare Inzaghi per l’attacco: si tratta di Beto dell’Udinese.

