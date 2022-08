Parla il doppio ex di Lecce e Inter, Moriero alla Gazzetta del Mezzogiorno parla così della partita d’esordio.

Alla Gazzetta del Mezzogiorno viene intervistato Moriero, il doppio ex di Lecce e Inter parla così della partita d’esordio: “Ho avuto la fortuna di giocare questa partita da protagonista in entrambe le squadre e quando giocavo nell’Inter vivevo male quest’appuntamento. Lecce è la mia casa, la squadra nella quale sono cresciuto e per cui faccio il tifo, giocarci contro da avversario non è semplice. Ora, da tifoso, potrò vivere la partita più serenamente.“

Robin Gosens

Robin Gosens ai canali ufficiali del club nerazzurro parla così dopo l’ultimo allenamento: “Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Ora mi sento molto meglio. Anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato con tantissima voglia di fare bene.“

