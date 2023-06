Dopo la scomparsa di Berlusconi è stata allestita una camera ardente ad Arcore. Poco fa è arrivato anche Galliani

Dopo la scomparsa di Berlusconi è stata allestita una camera ardente privata per amici e familiari ad Arcore. Poco fa è arrivato anche Galliani.

Come riportato da Sky Sport l’ex Milan è arrivato su un auto con i vetri oscurati non fermandosi con i cronisti lì presenti e di fatto non lasciando dichiarazioni. E’ rimasto circa una quartina di minuti andando poi via senza lasciare dichiarazioni

