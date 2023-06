Su Twitter, l’ex presidente dell’Inter Thohir ha voluto ricordare così Silvio Berlusconi dopo la sua scomparsa nella mattinata di oggi.

My deepest condolences on the passing of Silvio Berlusconi.

He will be greatly missed by milion of football fans.

Addio Presidente.

RIP pic.twitter.com/1cIH6Xz16k

— Erick Thohir (@erickthohir) June 12, 2023