Morto Hamrin, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell’ex attaccante della Fiorentina in Serie A: bomber della storia viola

Mondo del calcio in lutto questa mattina per la morte di Kurt Roland Hamrin, ex attaccante della Fiorentina con cui ha vinto diversi trofei.

In maglia viola ha cinto una Coppa delle Coppe (1961), 2 Coppa Italia (1961 e 1966) ed una Coppa Mitropa (1966). E’ rimasto nella storia del club anche per la sua fama di bomber visti i suoi 208 gol in 362 gare. In carriera ha vestito anche le maglie di Juventus e Milan nel calcio italiano.

