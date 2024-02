Morto Hamrin, il mondo del calcio è in lutto: l’ex attaccante svedese con un passato al Milan aveva 89 anni – VIDEO

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kurt Hamrin, ex attaccante svedese che ha militato per parecchi anni in Italia e con un passato anche in rossonero.

L’ex centravanti (nono marcatore all-time della Serie A con 190 gol all’attivo) fu portato dapprima in Italia dalla Juventus, prima che vestisse poi anche le maglie di Padova, Milan e Napoli. Aveva 89 anni.

