José Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato a Dazn la netta vittoria dei giallorossi contro l’Empoli nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2023-24:

«Io devo pensare in modo diverso. Abbiamo giocato bene, non da vincere 7-0: è una cosa che succede, non è che giochi per vincere con un risultato così. Abbiamo fatto una buona gara, non con uniformità ma con tanti alti e bassi. A livello fisico si vede che c’è gente che non ha la condizione per giocare una gara da novanta minuti».

7-0 «Mi dispiace per loro, però è questo il calcio e alle volte succede»

GOL LUKAKU – «Non era importante per me, magari per lui sì. A me importa della squadra, se segna lui o meno non mi cambia niente: mi importa che dia un profilo diverso alla squadra, dobbiamo imparare a giocare meglio con lui e lui con noi. Le partite ci servono per migliorare e oggi dalla panchina ho visto cose che non mi sono piaciute. Parlo della squadra, non di Romelu»

