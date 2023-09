José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro l’Empoli per 7 a 0 di Lukaku, dell’Inter e del derby

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro l’Empoli per 7 a 0 di Lukaku, dell’Inter e del derby. Le sue dichiarazioni:

GOL LUKAKU – «Non era importante per me, magari per lui sì. A me importa della squadra, se segna lui o meno non mi cambia niente: mi importa che dia un profilo diverso alla squadra, dobbiamo imparare a giocare meglio con lui e lui con noi. Le partite ci servono per migliorare e oggi dalla panchina ho visto cose che non mi sono piaciute. Parlo della squadra, non di Romelu. All’Inter devono essere felici perché il loro ex allenatore aveva bisogno di Lukaku… e poi hanno vinto il derby 5 a 1».

