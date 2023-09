La Gazzetta dello Sport torna sul momento d’oro di Davide Frattesi e lo paragona a Tardelli col soprannome ‘Tardellino’ per la sua capacità di inserirsi e far male

La Gazzetta dello Sport torna sul momento d’oro di Davide Frattesi e lo paragona a Tardelli col soprannome ‘Tardellino’ per la sua capacità di inserirsi e far male.

All’Inter sono tutti pazzi per lui: dai tifosi fino alla società e i compagni. Non è ancora mai partito titolare in stagione ma è soltanto subentrato a gara in corso. Tra due giorni c’è la Champions e il classe ’99 scalpita per una maglia dal 1′ perché ha voglia di fare il suo esordio europeo con la maglia nerazzurra. Inzaghi sta riflettendo sulla possibilità ma se non sarà con la Real Sociedad, sarà con l’Empoli nella gara successiva.

