Le prima quattro giornate hanno lanciato il primo sospetto su chi possano essere le squadre in corsa per lo scudetto: la Gazzetta dello Sport punta su Inter e Juve

Che possa essere il Derby d’Italia la lotta al primo posto? Scrive la rosea sulle sue pagine proprio questa mattina. Uno storico duello riparte ai vertici visto che Inter e Juventus occupano le prime due posizioni della graduatoria.

12 punti i nerazzurri e 10 i bianconeri, ma a far pensare al duello infinito della stagione è il modo con cui Inzaghi e Allegri hanno approcciato la nuova annata. Simone ha dalla sua il bel gioco, fatto vedere in larga parte nella passata stagione al netto di alcuni risultati altalenanti (in campionato) e una panchina d’oro: Frattesi, Arnautovic, Cuadrado, Carlos Augusto e lo stesso Sanchez rappresentano riserve di lusso su cui il tecnico può attingere per svoltare la partita anche a gara in corso.

Lato Juventus, invece, Allegri ha cambiato il modo di giocare: più coraggio rispetto alla passata stagione e squadra con più carattere. Più propositivi e più offensivi con la coppia Chiesa-Vlahovic che sta facendo davvero bene. Un cambio di passo importante e per certi versi inaspettato e anche qui sta la bravura di Max. Non giocare l’Europa poi, sarà soltanto un’arma positiva in più per preparare al meglio le sfide di campionato.

