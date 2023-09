Benjamin Pavard potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell’Inter mercoledì sera in Champions con la Real Sociedad

Come scrive Tuttosport, potrebbe verificarsi mercoledì sera il tanto atteso esordio di Benjamin Pavard con la maglia dell‘Inter.

Quale occasione migliore della Champions League per il difensore francese, ex Bayern Monaco?

PAVARD E INTER– Ammirato, corteggiato e conquistato. Già amato dal popolo interista per come si è posto sui social verso i colori nerazzurri. L’acquisto più oneroso (insieme a Davide Frattesi) del mercato estivo dell’Inter. Benjamin Pavard molto presto potrà dimostrare le sue qualità sul verde. Nella testa di Simone Inzaghi frulla infatti l’idea di far partire titolare, ovviamente come braccetto di destra, il francese mercoledì a San Sebastian, sul prato dell’Anoeta, contro la Real Sociedad.

CHAMPIONS- La possibilità che l’ex Bayern Monaco esordisca con la maglia dell’Inter, esiste eccome. Non come un capriccio di chi vuol sfoggiare a tutti i costi il suo gioiello più smagliante, ma come la prova evidente dell’essersi assicurati un top nel ruolo. E la convinzione che il ragazzo possa alzare ancor più il tasso qualitativo della squadra vice campione d’Europa. Inzaghi potrebbe infatti voler puntare subito sull’esperienza internazionale del transalpino, che dopo gli impegni con la selezione del proprio Paese è rientrato in Italia voglioso di mettersi in mostra col proprio allenatore, con i compagni di squadra e con tutto il mondo nerazzurro.

L’articolo Pavard e Inter, esordio in vista in Champions? Lo scenario proviene da Inter News 24.

