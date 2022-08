Il tecnico della Roma Josè Mourinho non ci sta e difende anche l’autore del contrasto sfortunato in allenamento che ha provato l’infortunio dell’olandese.

Josè Mourinho tramite i suoi account social si schiera dalla parte di Georginio Wijnaldum ma non solo. “A volte il calcio può essere una me… In sole 2 settimane Gini è diventato uno di noi per via delle sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già)”.

“Purtroppo, in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal giocare per molto tempo. Ma a volte non è solo il calcio ad essere una me…, le persone anche possono esserlo… Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo è un vero schifo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG