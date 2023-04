Mourinho: «Dybala a Roma ha ritrovato la gioia che aveva perso alla Juventus». Le parole del tecnico portoghese

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord.

Le sue parole su Paulo Dybala: «Tu (Del Piero, ndr) lo saprai meglio di me. A me sembrava che cercasse la gioia persa dopo l’ultima stagione alla Juventus e qui l’ha trovata. L’ha trovata nel gruppo, nell’allenatore, nel pubblico che lo ama, in campo con altri grandi giocatori di leadership come Lorenzo, Bryan e Mancini. Lui è un bravo ragazzo. Sicuramente lui pensa di avere le qualità per giocare in qualcosa di più grande e se lo pensa fa bene, ma qui ha trovato la gioia. Lui in campo ha rischiato. Io gli ho dato la libertà di entrare e di poter uscire dopo due minuti. Alla fine ha fatto 30 di supplementari più 25 prima e mi sembra che ha finito bene».

