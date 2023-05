José Mourinho, tecnico della Roma, ha analizzato la sconfitta dei giallorossi contro l’Inter: le sue dichiarazioni

José Mourinho ha parlato a Dazn dopo il ko della Roma contro l’Inter.

LE PAROLE – «Ci sono episodi durante la partita che, se la società vuole parlare lo farà, non sono io a doverlo fare. Anche perché sono stato distrutto e attaccato a livello di etica e a livello di eduzione da una persona squalificata per tre anni per calcioscommesse. Mi fa piacere».

