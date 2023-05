Romelu Lukaku non ha intenzione di mollare nella lotta Champions: l’attaccante belga parla così dopo la vittoria sulla Roma

Romelu Lukaku, a Dazn, lancia un avvisto a tutte le rivali dopo il 2-0 dell’Inter a Roma.

LE PAROLE– «Sono veramente contento della prestazione di tutto la squadra, stiamo arrivando a un livello top. Dobbiamo solo continuare così, ora è il momento importante per tutti. Sappiamo la nostra situazione e dobbiamo sfruttare ogni situazione per far male agli altri. Gara maschia A me piace, così viene fuori la nostra voglia di vincere. E oggi è emersa anche la nostra maturità, anche così abbiamo portato la partita a casa».

