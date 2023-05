Giorgio Perinetti, ds del Brescia, esalta la Juventus Next Gen e il suo progetto per il futuro: le dichiarazioni del dirigente

Giorgio Perinetti, ds del Brescia, ha così parlato a Radio Bianconera della Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Il club ha dimostrato di avere coraggio con i giovani, soprattutto quelli della Next Gen. Ci vogliono anche giocatori d’esperienza, ma serve anche far giocare e avere fiducia in chi ha talento ed è giovane».

